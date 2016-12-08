Лига Европы. «МЮ» и «Фенербахче» вышли в плей-офф

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» благодаря голам Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича обыграл «Зарю» – 2:0.
В другой встрече группы «Фенербахче» оказался сильнее «Фейеноорда».
Таким образом, турецкий клуб занял в группе первое место, «МЮ» финишировал вторым.
Лига Европы. Групповой этап. Группа A. 6-й тур
Фейеноорд (Голландия) – Фенербахче (Турция) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 –Соу, 22.
Заря (Украина) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Мхитарян, 83; 0:2 – Ибрагимович, 88.
Источник: Бомбардир.ру