Бартомеу: «Продление контракта с Луисом Суаресом близко. Это будет подарок фанатам на Рождество»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу анонсировал скорое продление контракта с нападающим Луисом Суаресом.

«Мы близки к тому, чтобы закрыть сделку по продлению контракта Суареса. Остались последние детали. Но Луис остается.

Его все любят, и сам он любит клуб. В ближайшие дни или недели мы объявим об этом. Возможно, это станет прекрасным подарком на Рождество. Не для Луиса – он и так все знает – а для фанатов.

Они понимают, что он очень важная фигура, часть нашего зрелищного атакующего трио. Наша цель состоит в том, чтобы Суарес остался до ЧМ в Катаре», – сказал Бартомеу.