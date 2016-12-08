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  • Бартомеу: «Продление контракта с Луисом Суаресом близко. Это будет подарок фанатам на Рождество»

Бартомеу: «Продление контракта с Луисом Суаресом близко. Это будет подарок фанатам на Рождество»

8 декабря 2016, 19:45
2

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу анонсировал скорое продление контракта с нападающим Луисом Суаресом.

«Мы близки к тому, чтобы закрыть сделку по продлению контракта Суареса. Остались последние детали. Но Луис остается.

Его все любят, и сам он любит клуб. В ближайшие дни или недели мы объявим об этом. Возможно, это станет прекрасным подарком на Рождество. Не для Луиса – он и так все знает – а для фанатов.

Они понимают, что он очень важная фигура, часть нашего зрелищного атакующего трио. Наша цель состоит в том, чтобы Суарес остался до ЧМ в Катаре», – сказал Бартомеу.

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Суарес Луис Бартомеу Жозеп
Комментарии (2)
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SANY/S
1481216179
ару
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Luis Figo
1481289566
это очень хорошо!
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