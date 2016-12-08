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Для Миланова было честью играть под руководством Слуцкого

8 декабря 2016, 17:50
3

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поблагодарил за совместную работу экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, специалист покинул столичный клуб после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).

«В нашей жизни мы встречаем много людей, но лишь немногие из них оставляют памятный след. Леонид Слуцкий из тех людей, кто оставил свой след. Я очень ценю все, что он сделал для меня, никогда не забуду его поддержку. Он верил в меня, дал возможность набраться опыта, проявить свой талант и стать первым игроком в одном из самых больших футбольных клубов, как ЦСКА, в таком молодом возрасте.

Под его руководством в течение последних трех лет я реализовал много желаний. Дважды становился чемпионом России. Это большая честь для меня. Я искренне верю, что даже если мы расстанемся и наши пути будут идти в разных направлениях, то это лучше для всех. Лучшее еще впереди», – написал футболист на своей странице в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Диктор
1481208783
А что теперь без чести играть будешь?
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Zebrik
1481211083
"Я искренне верю, что даже если мы расстанемся и наши пути будут идти в разных направлениях, то это лучше для всех..." Это он так спасибо тренеру сказал?))
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