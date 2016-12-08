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    Комолов: «Зенит-Арена»? Было бы смешно, если бы не было так грустно»

    Полузащитник «Амкара» Павел Комолов, являющийся воспитанником «Зенита», поделился мнением о значении матчей против питерского клуба, а также высказался о строительстве стадиона «Крестовский».

    – Матчи с «Зенитом» сейчас имеют для вас какое-то особое значение?

    – Я бы сказал, что чуть-чуть что-то осталось. Приятно было сыграть на «Петровском» в родном городе, если с этой стороны смотреть. А если говорить в целом, то это матч против одного из топ-клубов России.

    – Как петербуржцу, вам не стыдно за «Зенит-Арену»?

    – Есть немного. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 16:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11582

      alex1951 8 декабря 2016, 17:31

      ...ничего ,когда построят,цены на билеты установят в размере 50000-100000 рваных ,
      тогда спизжен...миллиарды вернутся!
      а с кого еще брать?!

      0
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      Рейтинг: -6

      spasop 8 декабря 2016, 17:13

      что зенит-может на свои? дорогих игроков купить? стадион построить?..остальные на свои живут.

      0
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      Рейтинг: +6378

      порт 8 декабря 2016, 17:07

      Не грусти, похрусти.

      2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 декабря 2016, 17:00

      Единственное поле в России под крышей,комфортно должно быть и футболистам и болельщикам(во время гребаного зимнего чемпионата).А что долго строили,не Зенит же строил.

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp 8 декабря 2016, 16:40

      я не понял а с какого хера петербуржцу должно быть стыдно за Зенит арена? комолов из тех футболистов, у которых вместо головы - жопа. как, собственно, и у журналюги, который задает такой тупорылый вопрос

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Бидон Помоев 8 декабря 2016, 17:24

      А в тебя кто-то опять сходил.

      2
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      Рейтинг: +11488

      alp > Бидон Помоев 8 декабря 2016, 17:37

      спецом для тел с помоями вместо мозгов, привожу цитату, из которой понятно, что комолов из Санкт-Петербурга:
      " Приятно было сыграть на «Петровском» в родном городе"

      -1
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