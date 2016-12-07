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  • Дзагоев: «Думаю, я правильно решил, отказавшись от перехода в «Челси»

Дзагоев: «Думаю, я правильно решил, отказавшись от перехода в «Челси»

7 декабря 2016, 18:38
25

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что имел вариант переезда в Англию. В начале карьеры к футболисту проявлял интерес «Челси».

«Я хотел перейти в «Тоттенхэм». Но от лондонцев так и не поступило официального предложения. Мне нравится АПЛ, было бы здорово стать футболистом большого клуба. Но английские команды не проявляли ко мне предметного интереса, разве что «Челси». Но это было давно. Мне в тот момент было 18 лет, я хотел играть, а в «Челси» в основном находился бы в дубле. Мечтал быть игроком «аристократов», но в статусе футболиста основы. Думаю, я правильно решил, что в 2009 году отказался от перехода в «Челси», – заявил Дзагоев.

Источник: Daily Mail
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Дзагоев Алан
Комментарии (25)
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ewgen1986
1481125472
Правильно а то бы сидел на скамейке.
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Дмитрий1515
1481125528
А так бы в Казахстане играл вместе с Аршавиным!
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marslond
1481126817
Да и в Тоттенхэме делать нечего.
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Миша00
1481126854
а доказать, завоевать место в основе? через все дубли и работу на тренировках не покладая рук. это понимаю не вариант? неужели наши игроки думают что они на столько классные что им предложат места в сильном клубе и сразу основа? это они серьезно так рассуждают?
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семёнычев
1481128491
Есть такая пословица: Молодец среди овец, а на молодца-сам овца. В нашем чемпионате( среди овец) редко-редко увидишь молодца, да и то чаще всего молодец прикупленный "made in.." Однако многие соотечественники, не ставшие даже молодцами( просто резвая овечка), уже холят и лелеют мысль о Реале, Барселоне, Манчестере.... И всё это под таким предлогом, что якобы поиграть хочу на классных полях, с классными соперниками и партнёрами.. А кто тебе сказал, что ты будешь ИГРАТЬ? Посмотреть на поля,партнёров и соперников можно отсюда, по телевизору....Зачем ехать туда, где будешь в запасе у дублёров? Единственное объяснение- ХОРОШИЙ КОНТРАКТ.. Только это и никакие поля и партнёры не манят таких "игроков" и это не только относится к зарубежным переходам, а и к внутренним...из Рубина в Зенит например....или в ЦСКА... А в итоге этих прыжков: 15 замен по 15 минут за сезон, лавка в тренировочном костюме, пьянки с дебошами в аэропорту, аренда в другой клуб с нехорошей репутацией.... Иногда получше может получится, но потом вдруг в цвете лет в кармане находят кокс.... к чему это я? а,вспомнил: МОЛОДЕЦ АЛАН!!!! ВОССТАНАВЛИВАЙ ФОРМУ И ИГРАЙ!!! ТЫ НУЖЕН КЛУБУ ЦСКА, А НЕ ЧЕЛСИ!!!
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ivanthebest
1481129988
Главное сейчас, если будут предложения, правда от более слабых клубов, не зассать и уехать в АПЛ...
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СЛАВА 81
1481130387
Не правильно ты сделал, переходить надо было.
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mig28
1481131001
Закончил бы как Аршавин или Погребняк...
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Boniel+
1481189253
"Мечтать не вредно"!Парень кому ты нужен?Ты даже не умеешь правильно бегать,качаешься из стороны в сторону.В Европе всё делают быстрее во много раз и так же думают.А,что Вы?Ни обыграть,ни точно пробить.Вот сколько раз Дзагоев пробил по воротам англичан?Один раз за всю игру.И что?Какой "Челси"?Ваше место в "Алании"!
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kazak1975
1481193723
Потолок Анала- Анжи. Там для него всё и закончится.
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