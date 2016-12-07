Дзагоев: «Думаю, я правильно решил, отказавшись от перехода в «Челси»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что имел вариант переезда в Англию. В начале карьеры к футболисту проявлял интерес «Челси».

«Я хотел перейти в «Тоттенхэм». Но от лондонцев так и не поступило официального предложения. Мне нравится АПЛ, было бы здорово стать футболистом большого клуба. Но английские команды не проявляли ко мне предметного интереса, разве что «Челси». Но это было давно. Мне в тот момент было 18 лет, я хотел играть, а в «Челси» в основном находился бы в дубле. Мечтал быть игроком «аристократов», но в статусе футболиста основы. Думаю, я правильно решил, что в 2009 году отказался от перехода в «Челси», – заявил Дзагоев.