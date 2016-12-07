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    «Анжи» проведет сборы в ОАЭ и Турции

    «Анжи» начнет подготовку ко второй части сезона 9 января. Команда соберется в Москве после новогодних праздников, где состоится плановое медицинское обследование игроков перед началом работы на сборах.

    12 января футболисты приступят к тренировкам, когда начнется первый зимний сбор команды. Он пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, и завершится 26 января.

    Два других сбора пройдут в турецкой Анталье: первый – с 29 января по 9 февраля, второй – 12-22 февраля. В оставшееся до возобновления сезона время «Анжи» будет готовиться на полях «Анжи-Арены».

    Первый официальный матч махачкалинцев в новом году – выездная встреча с «Уфой» в четвертьфинале Кубка России-2016/2017. Дата поединка будет названа позднее.

    Источник: ФК «Анжи»

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    07.12.2016 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 9 декабря 2016, 05:35

      Когда будете в Турции,прихватите обратно с собой Это'О )))

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