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    Прядкин поддержит любое решение клубов по схеме лимита на легионеров

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о своем отношении к действующей схеме лимита на легионеров.

    «Есть действующая схема. Изменения до чемпионата мира-2018 никто не обсуждал. Насколько я знаю, этот вопрос будет проговариваться на конференции РФС в январе – феврале.

    Я поддержу любое решение клубов, поскольку обязан представлять их интересы. С другой стороны, повторю – нам не хватает классных мастеров, за которыми бы тянулись наши молодые игроки. Это достаточно сложный вопрос. Он требует коллективного обсуждения.

    Позицию, которая была выбрана комиссией во главе с Михаилом Гершковичем – «10+15 в заявке», поддержали все клубы. Но был выбран вариант «6+5 на поле», на данный момент действует он. На первой конференции РФС в следующем году в рамках стратегии развития футбола этот вопрос, наверное, будет поднят. Но сейчас действует старая схема. Никаких изменений пока не планировалось», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 07:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2016, 14:13

      А Прядкин своего мнения о лимите не имеет. Как ему Мудко скажет, так он
      и сделает. Правда Мудко тоже своего мнения не имеет, потому, что ничего
      не понимает в футболе. Пни, они и в тайге пни.

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 декабря 2016, 10:59

      и еще если убрать лимит то такие игрочишки типа Кокорина или Дзюбы перестанут требовать по 3 ляма зарплаты им просто не найдется места в приличных командах им придется переходить в Амкар или Томск а там зарплаты и вообще не платят а эти сидят в Зените и не чешутся мол зарплата капает а мы как сожем так и сыграем никакого старания и усердия на тренировках поэтому и в мастерстве не прибавляют а на оборот деградируют как Кокорин, а вот Смолов перешел в Краснодар и пашет и получает в три раза меньше чем эти игрочишки

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Garrincha58 7 декабря 2016, 11:43

      Почему Кокорин и Дзюба перестанут по 3 ляма требовать?Они что пойдут в народ(поработают в шахте,на буровой,вагоны с цементом будут разгружать)поймут как народ живёт, что не правильно жили и у них проснётся совесть?Ну при чём здесь лимит?Как только отменят лимит все будут орать что эти гастробайтеры не знают что такое честь клуба,страны - надо чтобы играли свои(ведь так уже было)

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 декабря 2016, 10:53

      все правильно надо вообще убрать всякий лимит и просто напросто если покупать легионера то только классного а не всяких негритосов из папуа гвинеи или таких как Рубин на покупал разве они лучше играют чем те кто был в команде да и игра Рубина при Чалом даже лучше была так спрашивается на кой такие траты а толку ноль и кто вообще это контролирует и какие средства на это тратятся и все молчат а если Зенит кого купит то сразу вся Москва мол наши деньги тратит Газпром а Зенит кстати уже давно ничего дорогого не покупал и доходы у команды раз в десять больше чем у Рубина

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 7 декабря 2016, 08:21

      Нахер весь лимит! Есть деньги покупай хорошего игрока, нет денег делай хорошего игрока из своих воспитанников. А то раздули зарплаты за паспорт РФ... получают больше чем настоящие звезды футбола

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