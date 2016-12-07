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    Прядкин не видит оснований для перехода на систему «весна-осень»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин признал, что система чемпионата России в ближайшее время меняться не будет. Он прокомментировал слова Виталия Мутко, который заявил, что «в декабре играть нельзя».

    «Скорее всего, он имел в виду то, что погода, которую мы получили под занавес первой половины чемпионата, некомфортна ни для футболистов, ни для болельщиков, поскольку мешает командам показывать зрелищную игру. Но президент РФС уже заявил, что за полтора года до начала чемпионата мира менять систему не представляется возможным. Мы просто не войдем в необходимый цикл. Замечу, что за последние четыре года погода ни разу не дала повода поднять тему возвращения к старой схеме проведения чемпионата. Но это вовсе не означает, что она не обсуждается специалистами.

    Сокращение числа клубов Премьер-лиги? Считаю, что 16 клубов – оптимальный вариант. Я не выступаю за увеличение их числа. У нас нет должного количества экономически стабильных клубов и имеющих все основания для соответствия высшего дивизиона», – сказал Прядкин.

    Напомним, что российский чемпионат проводится по системе «осень-весна» с 2012 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 06:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 7 декабря 2016, 13:21

      Обсуждаются специалистами, Специалисты - это кто ?

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 7 декабря 2016, 11:51

      Прядкин - враг нашего футбола. Его раздеть и выпустить на поле, на полтора часа.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 декабря 2016, 10:45

      все правильно те кто хочет возврат к прошлому просто или тупые или не далекие неужели не ясно что играть в июне все равно не представляется возможным вот скажите мне на милость как бы мы играли в июне в 2017 году ведь надо сборной готовится к Кубку Конфедераций, а в 2018 к ЧМ, а в 2020 к ЧЕ и так каждые два года так нахрена спрашивается все ломать! Надо просто строить стадионы под крышей хотят например иметь команду в Томске будьте добры построить манеж хотя бы на 5 тыс а нет значит и команда там не нужна пусть играют в мини футбол или развивают хоккей также и в других регионах где холодно но самое главное надо правильно составлять календарь и в ноябре-декабре играть в южных регионах даже на нейтральных полях и еще в июле-августе играть по средам чтобы к декабрю сыграть туров 19-20 а не голосить мол надо возвращаться к старому может тогда вернемся к социализму теперь всем так ненавистному

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2016, 09:19

      Прядкину нужно одеть очки, может быть тогда увидит, что нужно вернуться
      в систему "весна-осень" и играть летом, а ещё не надо гнаться за Европой.

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