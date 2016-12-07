Данильянц назвал ничейный результат с ПСВ победой

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСВ (0:0). Напомним, именно этот результат вывел российский клуб в плей-офф Лиги Европы.

«Несмотря на ничейный результат, это победа. Мы добились поставленной цели и гордимся командой. Мы пожертвовали целым рядом матчей чемпионата России. Все, что ни делается, – к лучшему. И делай что должно – будь что будет. Сегодня было достаточно моментов, в том числе у наших ворот, но мы выстояли. Убежден, что Бердыев повторит трехкратное «Мужики», а команда подхватит. Ребята заслужили – сегодня можно сказать это на всю страну.

После замен ПСВ перестроился и стал играть в два центральных защитника. После этого появились зоны. Но силенок уже не было, надо было бежать большие расстояния, взаимодействовать. Мы не ставили больших глобальных задач, для нас каждый матч в группе был как кубковый, как финальный. Step by step – так было и в чемпионате. Как этот принцип сработает в другом турнире, с другими соперниками – время покажет.

Поверили, что «Ростов» вышел в Лигу Европы, только со свистком судьи. У нас был уже опыт с «Атлетико», когда пропускали в добавленное время. Джанаев неоднократно подтверждал свое мастерство своими героическими спасениями. Сегодняшний результат без победы над «Баварией» был бы недостаточен. Поэтому важно, что мы себя показывали с лучшей стороны на протяжении всего турнира. И в личной карьере всех ребят это будет на протяжении всей жизни», – сказал специалист.