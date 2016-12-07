Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Данильянц назвал ничейный результат с ПСВ победой

7 декабря 2016, 01:33
10

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСВ (0:0). Напомним, именно этот результат вывел российский клуб в плей-офф Лиги Европы.

«Несмотря на ничейный результат, это победа. Мы добились поставленной цели и гордимся командой. Мы пожертвовали целым рядом матчей чемпионата России. Все, что ни делается, – к лучшему. И делай что должно – будь что будет. Сегодня было достаточно моментов, в том числе у наших ворот, но мы выстояли. Убежден, что Бердыев повторит трехкратное «Мужики», а команда подхватит. Ребята заслужили – сегодня можно сказать это на всю страну.

После замен ПСВ перестроился и стал играть в два центральных защитника. После этого появились зоны. Но силенок уже не было, надо было бежать большие расстояния, взаимодействовать. Мы не ставили больших глобальных задач, для нас каждый матч в группе был как кубковый, как финальный. Step by step – так было и в чемпионате. Как этот принцип сработает в другом турнире, с другими соперниками – время покажет.

Поверили, что «Ростов» вышел в Лигу Европы, только со свистком судьи. У нас был уже опыт с «Атлетико», когда пропускали в добавленное время. Джанаев неоднократно подтверждал свое мастерство своими героическими спасениями. Сегодняшний результат без победы над «Баварией» был бы недостаточен. Поэтому важно, что мы себя показывали с лучшей стороны на протяжении всего турнира. И в личной карьере всех ребят это будет на протяжении всей жизни», – сказал специалист.

Источник: Чемпионат.ком
Ростов ПСВ Джанаев Сослан Бердыев Курбан Данильянц Иван
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Василий Зенитов
1481065003
это и есть победа
Ответить
cska-62
1481065723
Конечно, победа! Играть через два дня на третий, и после матча с "Зенитом" в условиях, близких к экстремальным...
Ответить
арейская
1481067809
Победа, безусловно победа, БРАВО, МУЖИКИ, порадовали
Ответить
den161
1481085554
Не зря был и амкар и урал... УРАААА!!! Ждем пятницу и следующего соперника
Ответить
BoltCX
1481085574
МУЖИКИИИ! МУЖИКИИ! МУЖИКИИИ!
Ответить
WhiteEgon
1481085852
Не тот клуб выбрал для финансирования Газпром! Поздравляю Ростов!
Ответить
policepnz
1481090777
Молодцы.. тактико Атлетико дает результат)
Ответить
Essence
1481093561
Тот самый момент когда и за результат не стыдно и качество игры не громадно отличается от денежных мешков.Красавцы,вся россия рада за ростов!
Ответить
Дмитрий Александрович
1481096347
Молодцы! Приятно было смотреть. И судья просто кремень.
Ответить
Главные новости
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
6
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Все новости
Все новости
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
19:04
1
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Сафонов опубликовал пост о победе в Суперкубке УЕФА
16:31
1
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
16:02
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
21
«Шанхай Шэньхуа» объявил имя преемника Слуцкого
15:18
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+