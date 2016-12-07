Ерохин: «Сейчас мы неимоверно счастливы. Мы все мужики»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился эмоциями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (0:0). Напомним, эта ничья гарантировала российскому клубу выход в плей-офф Лиги Европы.

«Мы все мужики. На самом деле для нас был очень тяжелый матч. В конце было тяжело и физически и психологически, соперник пошел вперед. Спасибо всем, спасибо команде, болельщикам, кто нас здесь поддерживал. Знаю, что почти вся Россия переживала за «Ростов». Мы это чувствовали и знали, что должны выполнить то, что задумали. Слава богу, что это удалось. Сейчас мы неимоверно счастливы. Не знаю, как передать эмоции словами.

О ничьей до матча мы старались не разговаривать. Был настрой только на победу, и у нас были моменты, возможности. Если бы мы повели в счете, было бы попроще. В обороне старались играть четко, как просили нас тренеры. Если не пропустили, значит, нам это удалось. Это просто фантастика. С таким настроением уходить на перерыв – большое удовольствие. Для каждого из нас это большой праздник. Большое спасибо команде», – сказал футболист в эфире программы «Все на матч».