Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ерохин: «Сейчас мы неимоверно счастливы. Мы все мужики»

7 декабря 2016, 01:12
30

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился эмоциями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (0:0). Напомним, эта ничья гарантировала российскому клубу выход в плей-офф Лиги Европы.

«Мы все мужики. На самом деле для нас был очень тяжелый матч. В конце было тяжело и физически и психологически, соперник пошел вперед. Спасибо всем, спасибо команде, болельщикам, кто нас здесь поддерживал. Знаю, что почти вся Россия переживала за «Ростов». Мы это чувствовали и знали, что должны выполнить то, что задумали. Слава богу, что это удалось. Сейчас мы неимоверно счастливы. Не знаю, как передать эмоции словами.

О ничьей до матча мы старались не разговаривать. Был настрой только на победу, и у нас были моменты, возможности. Если бы мы повели в счете, было бы попроще. В обороне старались играть четко, как просили нас тренеры. Если не пропустили, значит, нам это удалось. Это просто фантастика. С таким настроением уходить на перерыв – большое удовольствие. Для каждого из нас это большой праздник. Большое спасибо команде», – сказал футболист в эфире программы «Все на матч».

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов ПСВ Ростов Ерохин Александр
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Par Mezan
1481062781
Спасибо и вам, ребята!!! И всем отдыхашки! РСМ!! Удачи!!
Ответить
семёнычев
1481062998
ТЫ БЫ ЗНАЛ, САНЯ, СКОЛЬКО НАРОДУ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ!!!!!!!!!!!! ТАК МАЛО ПРАЗДНИКОВ БЫВАЕТ,... ВЫ ЕГО УСТРОИЛИ ВСЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Василий Зенитов
1481063570
С победой!!!!
Ответить
Небесная
1481063768
Вам спасибо. Вы просто красавчики
Ответить
арейская
1481068166
Счастливы и мы, а что болели за вас все любители футбола из России, даже и не сомневайся, так оно и было
Ответить
КЭТиК
1481076640
Хоть тут нормальные мужики собрались, а то посмотришь на Реал...
Ответить
ильиных
1481083286
Молодцы,Бердыевцы
Ответить
zadira56
1481083314
Молодцы,парни!
Ответить
dimid
1481090745
Ростов - молодцы, команда!!! Более чем достойная игра в такой сложной группе!
Ответить
sobaka120982
1481093841
Ростов папа показал голландцам где раки зимуют))))) я за ЦСКА... Но вчера у телевизора все ногти сгрыз)))) ребята на вас надо ровнятся остальным,с победооооооооооооой!!!!! Мужики!!!!!
Ответить
Главные новости
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
6
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Все новости
Все новости
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+