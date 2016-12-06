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    Ролан Гусев считает уход Слуцкого серьезной потерей для ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказал мнение об уходе с поста главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. По мнению Гусева, это серьезная потеря для красно-синих. Напомним, сегодня стало известно, что Слуцкий покинет должность рулевого после матча с «Тоттенхэма».

    «Хотелось бы поблагодарить и пожелать удачи Слуцкому, будем теперь болеть за ЦСКА с другим тренером. Уход Слуцкого – это серьезная потеря для армейцев, он хорошо знал команду, игроков и подход к ним. Гончаренко является перспективным тренером. Но одно дело работать с БАТЭ, «Кубанью», «Уфой», другое дело – быть во главе ЦСКА. Он делал крепкие команды из середняков, но его будущее в ЦСКА зависит от трофеев. Будут титулы – все будут аплодировать. Не будет – придет Гусев», – заявил экс-футболист.

    Источник: ТАСС

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    06.12.2016 21:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 22:05

      По поводу назначения Гончаренко главным тренером ЦСКА пока неизвестно,
      подождём официального сообщения ПФК ЦСКА.

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      Рейтинг: +101

      hodyrev > vladimir-7 6 декабря 2016, 22:15

      это из очевидного,уже все и так знали что да как))так что Гончаренко весной будет в цска,а слуцкий либо отдыхать либо в голландию)

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      Рейтинг: +25044

      bset 6 декабря 2016, 21:54

      Если не будет, придет Гришин)

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