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    Родионов: «Спартак» не намерен расставаться с Промесом, предложений по нему не поступало»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что клуб намерен сохранить полузащитника Квинси Промеса. По его словам, красно-белым не поступало ни одного официального предложения по приобретению голландца. Ранее сообщалось, что на 24-летнего игрока претендует «Ливерпуль».

    «По Промесу никаких предложений у клуба нет. «Спартак» не планирует с ним расставаться. У Промеса в контракте прописана сумма отступных, но оглашать я ее не буду», – сказал Родионов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ в активе Промеса шесть голов и столько же результативных передач в 14-ти встречах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 18:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +130

      Бульба 6 декабря 2016, 20:41

      Промес станет чемпионом в текущем сезоне и попадёт в лч,это его мечта

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 6 декабря 2016, 19:08

      Если у него прописана сумма отступных, то тут хоть хотите или не хотите, но отпустить придется, если найдется клуб который способен выплатить такую сумму

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq > RedGreenHooligan 6 декабря 2016, 21:11

      Я думаю, там сумма, на которую можно несколько добротных игроков взять в усиление

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq > VVM1964 6 декабря 2016, 22:08

      Согласен, попадание в ЛЧ многое решит будущим летом. Ведь недавно Промес контракт продлил, так что сомнителен уход в межсезонье. Более вероятно выглядит уход после ЧМ 2018, но это опять же если Спартак в ЛЧ будет и сам Промес продолжить прогрессировать

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      Рейтинг: +6723

      maior-60 6 декабря 2016, 19:07

      Промес - один из лидеров нынешнего состава Спартака, уверен, что он результативно и полезно сыграет в ближайшем турнире ЛЧ.

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