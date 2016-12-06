Хамес может перебраться в «Интер» за 60 миллионов

Хавбек «Реала» Хамес Родригес может сменить клуб следующим летом. Сообщается, что у 25-летнего игрока натянутые отношения с главным тренером Зинедином Зиданом, что вылилось в ссору после Эль Класико с «Барселоной» (1:1). В игре с сине-гранатовыми наставник мадридцев так и не выпустил колумбийца на поле, чем вызвал бурю негодования с его стороны.

Основным претендентом на приобретение Родригеса считается «Интер», готовый потратить на его приобретение 60 миллионов евро. Также футболист входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне на счету Хамеса два забитых мяча и семь результативных передач в 13-ти встречах.