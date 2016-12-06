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    «Ювентус» рассматривает Н’Зонзи в качестве усиления

    «Ювентус», находящийся в поисках укрепления в центральную линию, обратил свой взор на хавбека «Севильи» Стивена Н’Зонзи. Ранее сообщалось, что «старая синьора» заинтересована в услугах полузащитника «Зенита» Акселя Витселя и Корентина Толиссо из «Лиона».

    По информации Estadio Deportivo, туринский клуб готов заплатить за 27-летнего француза 30 миллионов евро, указанные в его контракте с «рохибланкос» в качестве отступных.

    В текущем розыгрыше Примеры Н’Зонзи отметился двумя голами в 12-ти матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2016 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 декабря 2016, 16:04

      Однозначно усиление! Главное никаких Витселей!!!

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