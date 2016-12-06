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    Логашов покинет «Локомотив» в зимнее трансферное окно

    Защитник «Локомотива» Арсений Логашов уйдет из московского клуба этой зимой. Сообщается, что 25-летний россиянин недоволен отсутствием игровой практики в стане железнодорожников. В нынешнем сезоне РФПЛ игрок не провел ни одного матча.

    «Арсений недоволен своим нынешним положением в команде и хочет уйти. Его не устраивает полное отсутствие игровой практики. Логашов не видит для себя перспектив в «Локомотиве» и рассчитывает сменить клубную прописку в ближайшее время. Инициатива исходит именно от самого игрока. Руководство железнодорожников не будет мешать ему покинуть клуб — наставник красно-зеленых Юрий Семин не заинтересован в том, чтобы удерживать Арсения в команде. Контракт Логашова заканчивается летом, поэтому в клубе также заинтересованы в зимнем трансфере игрока, чтобы получить за него хоть какую-то компенсацию», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Источник: Известия

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    06.12.2016 06:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 декабря 2016, 18:12

      и правильно. надо где-то играть. удачи в дальнейшей карьере!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 декабря 2016, 11:51

      Не было радости при встрече-не будет слёз при расставании.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Forge 6 декабря 2016, 11:47

      В Тулу можно .....играть будешь ,помощь будет хоть какая

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 декабря 2016, 11:04

      Все правильно. Состав необходимо почистить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 декабря 2016, 10:46

      на сколько я помню он фланговый защитник и не помешал бы Тереку. удачи парню !!!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 декабря 2016, 09:22

      Это кто?

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 декабря 2016, 07:38

      Ещё один перспективный без перспектив…

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 декабря 2016, 07:24

      Динамо или Тосно вполне хороший вариант для Логашова

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 6 декабря 2016, 07:09

      Давно пора было уходить.

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