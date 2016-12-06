Глушаков: «Рыжиков – мой любимый вратарь, люблю забивать ему»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ставший автором победного гола в матче 17-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1), заявил, что любит поражать ворота голкипера казанского клуба Сергея Рыжикова. Отметим, что этот забитый мяч стал для 29-летнего россиянина четвертым в 15-ти матчах чемпионата России нынешнего сезона.

«Рыжиков – мой любимый вратарь, люблю забивать ему. Если говорить об отрыве, то сейчас пять очков ничего не значат. Если бы отмечали чемпионство – другой вопрос, но чемпионат продолжается, и вся борьба еще впереди.

Мы не так много проиграли игр, чтобы отыгрываться. Если с Самарой не смогли, значит такое было стечение обстоятельств, где-то недостаточно настроились. Сегодня надо было загладить свою вину перед болельщиками и выиграть в последней игре в году, да еще и на домашнем стадионе, чтобы уйти в отпуск в хорошем настроении. Федун поздравил с наступающим Новым годом. Пожелал, чтобы лишнего веса не набрали», – сказал Глушаков.