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    Гончаренко хочет вернуть Васина в ЦСКА уже зимой

    Защитник ЦСКА Виктор Васин, выступающий на правах аренды в «Уфе», может уже зимой вернуться в армейский клуб. Такое условие руководству красно-синих выдвинул главный тренер уфимцев Виктор Гончаренко, который может возглавить москвичей в ближайшее время. Напомним, по договору 28-летний игрок отдан в аренду на весь текущий сезон.

    «Одним из условий, которые выдвинул Гончаренко в переговорах с ЦСКА, стало немедленное возвращение из аренды защитника Виктора Васина, которого он видит основным игроком», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий 7 декабря покинет свой пост, а ему на смену придет Гончаренко.

    Источник: ТАСС

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    05.12.2016 18:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 декабря 2016, 04:24

      Короче, всё уже решил источник ТАСС, и Слуцкого уволил, и Гончаренко назначил, а теперь помогает ему и с подбором кадров...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad > арейская 6 декабря 2016, 08:10

      Да они всегда пишут так как будто уже все решено, но как только это не подтвердится ни разу не видел статьи где они бы написали что мол извините за вброс, наши информаторы лохи, мы напрасно ввели вас в заблуждение...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг 5 декабря 2016, 22:57

      Ну и правильно. Это одна из главных ошибок Слуцкого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 5 декабря 2016, 20:47

      Ожидаемо.Ведь тренер знает своего игрока и его возможности не понаслышке.Более того, он может ещё кое-кого взять с собой.Как известно, новая метла и метёт по новому(в хорошем смысле этого выражения).Ведь всяко он видит команду по своему, и изменения неизбежны.А похоже, Гончаренко своих слов на ветер не бросает и перед командой ставит реальные задачи. Когда начал работать в Уфе, в одном из интервью он сказал, что 8 место до зимних каникул для Уфы вполне реально.А Уфа как раз на 8ой строчке.(если только Рубин не выиграет у Спартака).

      2
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      Рейтинг: +82

      Mi6 5 декабря 2016, 20:43

      Решительно так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 декабря 2016, 19:49

      а в нападение кого ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 5 декабря 2016, 19:13

      Да гдеж вы эти утки берете то, не надоело???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 декабря 2016, 18:49

      О, пойдёт)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 18:39

      Ну более-менее сможет заменить Березуцких

      3
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Фан666 5 декабря 2016, 19:41

      без бабла всё более-менее

      0
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      Рейтинг: +2530

      Чермындыр 5 декабря 2016, 18:34

      Нормальный тренер бы сделал это еще года три назад. Из-за паталогического нежелания Губошлепа работать с молодежью имеем кризис омоложения в ЦСКА и 4-хлетний обсер в ЛЧ

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 декабря 2016, 18:33

      Не успел прийти, а уже... Короче, Васина из аренды назад в ЦСКА. А Слуцкого куда? В аренду в Уфу?

      5
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