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    Фидлер продлил соглашение с «Уралом»

    Капитан «Урала» Артем Фидлер подписал с клубом новое соглашение, рассчитанное на два года. 33-летний хавбек защищает цвета екатеринбургского клуба с 2005 года. В черно-оранжевой футболке на его счету более двухсот матчей.

    «Артем – наш местный парень, коренной уралец, патриот родного города и клуба, настоящий лидер коллектива. Мы рады, что продолжили сотрудничество и ждем, что наш капитан и дальше будет приносить команде ощутимую пользу, продолжит радовать болельщиков полезной игрой и красивыми голами», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Фидлер принял участие в 16-ти встречах, отметившись одним голом и заработав три желтые карточки.

    Источник: ФК «Урал»

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    05.12.2016 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 6 декабря 2016, 09:15

      Хорошо, свои-местные всегда должны быть в команде.

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