Зинченко: «Игроки ПСВ настроены оптимистично и рвутся в бой с «Ростовом»

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко высказал мнение по поводу завтрашнего матча с «Ростовом» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов. Игрок уверен, что его команде удастся добыть три очка, которые откроют голландцам дорогу в плей-офф Лиги Европы. Поединок состоится 6 декабря в Эйндховене и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Мы детально изучили как сильные, так и слабые стороны в игре «Ростова». Мы обязаны добыть победу в завтрашнем матче. С нетерпением ждем его начала, в данный момент мы оптимистично настроены на завтра. Ребята рвутся в бой, а нынешняя атмосфера в команде очень положительная», – сказал Зинченко.