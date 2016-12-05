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    Карякин назвал честью возможность сделать первый пас в матче «Спартак» – «Рубин»

    Гроссмейстер Сергей Карякин, приглашенный «Спартаком» на встречу 17-го тура РФПЛ с «Рубином», признался, что для него будет честью совершить первый пас в сегодняшнем матче. Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Очень люблю футбол и очень люблю «Спартак». Для меня честь, что я буду делать первый пас в матче «Спартак» – «Рубин». Мне вспоминается случай, когда я проводил сеанс шахмат в манеже «Спартака» и одновременно играл с Родионовым, Карпиным, Шавло и Паршивлюком. А сразу после этого я бил пенальти Сергею Родионову. Это был для меня самый красивый гол в жизни. Попал точно в девятку. Наверное, с того времени я и полюбил «Спартак». Кстати, Сергей Юрьевич тогда в шахматы сыграл со мной вничью. Второй матч играть отказался, чтобы не портить статистку», – сказал Карякин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2016 13:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      Kovesh 5 декабря 2016, 19:00

      12

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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 5 декабря 2016, 18:31

      Решение по ходу не бездумное,
      После такого "хода" игра должна быть умной.

      0
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      Рейтинг: +3549

      momwig_ 5 декабря 2016, 17:41

      При всем уважении... и при всем замечательном отношении его к Спартаку, и пусть даже - Спартака к нему... давать делать первый пас в довольно важном матче (нужно выигрывать - и после поражения, и чтобы уйти в хорошем настроении на перерыв, а Рубин, в общем, свою игру нащупывает худо-бедно...) тому, кто свой матч только что проиграл... Ну, можно было бы и без этого как-то обойтись.

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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 5 декабря 2016, 16:19

      Пусть пнет) жалко что-ли?)

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2016, 15:07

      Подлецам и сажа бела, а ЧЕЛОВЕКУ - желание!

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 5 декабря 2016, 15:05

      Молодец парень,бился как мог.А что касаемо Норвежца,то в след.раз обязательно сделает.Конечно пусть пнет по мячу.

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