Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бышовец: «Болельщики «Локомотива» не должны оскорблять Самедова, он принес много пользы команде»

    Известный специалист Анатолий Бышовец считает, что критика болельщиков «Локомотива» в адрес полузащитника Александра Самедова, который, по информации СМИ, близок к переходу в «Спартак», не имеет под собой никаких оснований. По его словам, 32-летний футболист своей игрой и отношением к делу не заслужил подобной реакции со стороны поклонников красно-зеленых на уход из команды.

    – Уход Самедова говорит о проблемах внутри команды. Качество и содержание игры тоже оставляют вопросы. «Локомотив» выступает без центральных нападающих, нужно усиливаться.

    – Самедова болельщики проводили оскорбительным баннером – фанам не понравился переход в «Спартак». Заслуженна ли эта критика?

    – Ситуация очень похожа на ту, когда появляются портреты Семина, даже когда его команда проигрывает. Здесь же все наоборот – Самедов принес большую пользу и не заслужил подобного.

    – Как думаете, он уходит от Семина – или именно в «Спартак»?

    – Вопрос немного провокационный. Насколько я знаю, есть моменты, связанные с подготовкой, тренировочным процессом – все это устарело, несовременно. Мы говорим о трех хороших матчах «Локомотива», но надо смотреть и на другое: поединок с «Рубином» – полное безобразие. Игры как не было, так и нет. Качество все равно отсутствует.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 5 декабря 2016, 14:59

      он старый,пусть в лохомотиве сидит

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 декабря 2016, 14:14

      Любая польза легко перечёркивается нехорошим поступком )

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > APchelov 5 декабря 2016, 14:23

      вот вот!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 декабря 2016, 14:02

      чувствую так же и Семина проводят скоро

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 