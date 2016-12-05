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    Моуринью опроверг вывод денег через офшоры

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью угодил в очередной скандал. На этот раз его обвинили в выводе 12 миллионов евро через офшоры для того, чтобы избежать налоговых выплат.

    «Все мои документы были поданы в налоговые органы Италии, Испании и Англии. Мне нечего скрывать. Уже доказано, что я невиновен», – сказал Моуринью.

    Журналисты подсчитали, что за время своей работы в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Манчестер Юнайтед» португальский специалист заработал более 90 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: 101greatgoals.com

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    05.12.2016 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 декабря 2016, 07:42

      молодчага..многие только мечтают о таком))

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