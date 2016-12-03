СМИ подозревают Роналду и его агента Мендеша в сокрытии налогов на сумму в 150 миллионов

этот условным сроком не отделается. Прийдется ехать играть в Иран, Сомали, Индию, кто там не выдает преступников
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш стали фигурантами журналистского расследования на тему финансовых махинаций в профессиональном футболе.
Журналисты 12 европейских изданий объединились в группу под названием Football Leaks с целью расследования и обличения незаконных денежных операций в мире футбола. Группа планирует опубликовать результаты своей деятельности в ближайшее время, однако немецкое издание Spiegel, чьи представители входят в Football Leaks, решило опубликовать некоторую информацию уже сейчас.
Сообщается, что Роналду мог быть участником схемы по сокрытию налогов в офшорах на 150 миллионов евро, которую, по информации издания, организовал Мендеш.
Кроме того, сообщается, что налоги на сумму в 12 миллионов якобы скрыл Жозе Моуринью.