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    СМИ подозревают Роналду и его агента Мендеша в сокрытии налогов на сумму в 150 миллионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш стали фигурантами журналистского расследования на тему финансовых махинаций в профессиональном футболе.

    Журналисты 12 европейских изданий объединились в группу под названием Football Leaks с целью расследования и обличения незаконных денежных операций в мире футбола. Группа планирует опубликовать результаты своей деятельности в ближайшее время, однако немецкое издание Spiegel, чьи представители входят в Football Leaks, решило опубликовать некоторую информацию уже сейчас.

    Сообщается, что Роналду мог быть участником схемы по сокрытию налогов в офшорах на 150 миллионов евро, которую, по информации издания, организовал Мендеш.

    Кроме того, сообщается, что налоги на сумму в 12 миллионов якобы скрыл Жозе Моуринью.

    Источник: Spiegel

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    03.12.2016 01:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -130

      калач 4 декабря 2016, 09:06

      этот условным сроком не отделается. Прийдется ехать играть в Иран, Сомали, Индию, кто там не выдает преступников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 декабря 2016, 12:21

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 3 декабря 2016, 10:47

      у нас бы 13% платил) Го в Амкар!)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 декабря 2016, 10:35

      опять сажать будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 декабря 2016, 10:04

      А еще многие подозревают их в интимной связи

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 декабря 2016, 08:04

      В тюрьму на 15 лет!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 декабря 2016, 07:04

      в Тюрьму ГомоСека

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 декабря 2016, 06:38

      С такой процентной ставкой на налоги это не мудрено!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 3 декабря 2016, 05:27

      Испанцы совсем охуели

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 декабря 2016, 03:12

      Честно сказать я понимаю их!Люди своим трудом зарабатывают миллионы,а по закону Испании с заработка свыше 60.000 евро, с Вас снимают 45% налогов!!Блять,Он должен отдавать кучу денег на содержание сраных бомжей,алкоголиков на пособия мамашем и многодетным семьям и т.д.Так вопрос на какой ему это надо!!!

      7
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      Рейтинг: -242

      kauk > ttter 3 декабря 2016, 10:49

      ты сам аутист если ставишь в одну колону бомжей и многодетных нос тебе сломать надо за такие слова свинья

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > kauk 3 декабря 2016, 13:04

      Рожать не думая они могут,а кормить не могут?Если они так делают то они нахер некому ненужный Био-мусор,который обрекает своих детей на страдания.Так,что ты там животное животное дёргаешся?

      0
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      ...
      Рейтинг: -242

      kauk > ttter 3 декабря 2016, 13:26

      Я ТАК ДУМАЮ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ САМ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ ВОТ И ОЗЛОБЛЕН

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > kauk 3 декабря 2016, 13:57

      Мне жалко детей которые будут мучится.
      Ps: Извините,что обозвал Вас,получилось некрасиво.

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk > ttter 3 декабря 2016, 14:21

      ок

      0
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