Грасия: «В 2009 году в Испании говорили: «Что за «Рубин» такой, как он сумел обыграть «Барселону?»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал, как восприняли в Испании победу казанцев над «Барселоной» в матче группового этапа Лиги чемпионов. По словам специалиста, теперь он намерен создать в столице Татарстана новую команду.

– «Рубин» еще долго будет обречен на сравнения с эпохой Курбана Бердыева. Вас это не раздражает?

– Сравнения неизбежны. Отношусь к ним спокойно, потому что никак не могу на это повлиять. Бердыев принес клубу славу и успех. Но время прошло, клуб с тех пор опустился в середину турнирной таблицы и сейчас явно хочет это исправить. Для этих целей меня и позвали. Сейчас нужно заниматься настоящим и смотреть в будущее. Если кто-то хочет кого-то сравнить – пожалуйста, не буду возражать. На работу это не влияет.

– Что вы делали осенью 2009-го, когда «Рубин» обыграл в гостях «Барселону»?

– Работал в «Кадисе», мы как раз вышли в Примеру. Новость тогда разлетелась по всей Испании: что за «Рубин» такой, как он сумел это сделать? При этом не могу сказать, что болельщики были в шоке. Футбол есть футбол, и даже «Барселона» иногда проигрывает. Я побеждал на «Камп Ноу» с «Малагой». С «Осасуной» дома играли против «Барсы» вничью. Это были хорошие моменты, но все-таки мы не придавали им большого значения.