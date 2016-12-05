Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер «Ростова»: «Многие российские игроки не отдают себя на тренировках и в играх»

    Тренер «Ростова» по физподготовке Хосе Пастор Верчили поделился ощущениями от работы в российском клубе.

    – Вы в команде уже полтора года. Что бросилось в глаза, когда вы в первый раз увидели ребят?

    – Не забывайте, что когда я пришел в «Ростов», то здесь почти не было футболистов. Строилась новая команда, и так получилось, что мы начали сезон практически без предсезонной подготовки. Некоторые игроки подписали контракты незадолго до старта чемпионата. Пришлось знакомиться с ними через тренировки на нашей базе.

    – Как «Ростов» смотрится физически на фоне «Баварии» и «Атлетико»?

    – Мы не можем сравнивать себя с ними. Эти команды играют в чемпионатах, которые намного сильнее РФПЛ. На тренировках мы требуем очень много от игроков, но все равно в чемпионате России тратится сил намного меньше, чем в Лиге чемпионов. Это совершенно разные уровни. Если бы у нас был сильный чемпионат, то «Ростову» было бы намного проще в Европе. Сейчас же не хватает интенсивности в играх.

    – Некоторые футболисты «Ростова» провели больше 40 игр за этот год. Это нормально?

    – Нет. Игрокам все же сложно играть в таком графике. Идет большой износ организма. Это перебор для здоровья.

    – У футболистов-россиян хорошая генетика?

    – Да. Основная проблема в ментальности. Не все отдают себя на тренировках и в играх. Я сейчас говорю не про «Ростов», а про весь российский футбол. Многие довольствуются тем, что у них есть.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 01:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2016, 12:33

      БИКЕИЧ из"Колхозчи" Ашхабад
      И Барселоне
      И Баварии
      РАД!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 декабря 2016, 10:19

      Конечно он прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 декабря 2016, 10:07

      Что верно, то верно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 декабря 2016, 06:10

      это факт..такой менталитет у нас а еще в англию хотим...тьфу

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 