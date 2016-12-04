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    «Амкар» выложил подборку спорных решений Карасева в матче с «Анжи»

    «Амкар» остался недоволен работой судей в гостевом матче 16-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:3). Напомним, что эту игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

    «Предлагаем вашему вниманию подборку эпизодов, в которых, на наш взгляд, арбитр поединка Сергей Карасев принимал ошибочные решения в пользу хозяев поля. Ни одна из этих ошибок не была результативной, но в совокупности они позволили хозяевам поля завладеть инициативой и удержать ее», – говорится в сообщении пермской команды.

    Источник: YouTube

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    04.12.2016 23:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 5 декабря 2016, 08:51

      а это надо бы завести у всех команд. судейский произвол достал уже. вдруг выкладывание в сеть таких нарезок принесет результат. по мимо ютуба, такие нарезки надо бы выкладывать прямо на сайт фифа

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 декабря 2016, 05:30

      Пусть уж кто-нибудь займётся выкладыванием подборок на каждый тур по всем матчам.

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 декабря 2016, 05:29

      Мода пошла?

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 5 декабря 2016, 01:48

      а я думаю, что Амкар правы, сколько можно терпеть судейский произвол?

      1
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      Рейтинг: +80

      Said_ 4 декабря 2016, 23:53

      что за бред? при всём уважении у Амкару, само обращение "ни одна из этих ошибок не была результативной, но...". Пора прекращать подобные обращения

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