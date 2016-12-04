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    Жуков перешел из «Урала» в «Кайрат»

    Полузащитник «Урала» Георгий Жуков подписал контракт с «Кайратом». Об этом сообщил председатель наблюдательного совета клуба из Алматы Кайрат Боранбаев.

    «Жуков Георгий подписал контракт с ФК «Кайрат» на три года с условием играть за Казахстан. Добро пожаловать», – заявил Боронбаев.

    Напомним, что 22-летний хавбек перешел в «Урал» летом этого года из голландской «Роды». В нынешнем сезоне РФПЛ игрок провел четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.

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    Источник: Instagram

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    04.12.2016 14:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 января 2017, 14:15

      Семипалатенец однако,таки и "светится" от счастья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Irina.Gunya 4 декабря 2016, 14:59

      Кайрат-пристанище для ветеранов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Irina.Gunya 4 декабря 2016, 15:19

      22 года!

      0
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