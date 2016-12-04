Жуков перешел из «Урала» в «Кайрат»

Семипалатенец однако,таки и "светится" от счастья
Полузащитник «Урала» Георгий Жуков подписал контракт с «Кайратом». Об этом сообщил председатель наблюдательного совета клуба из Алматы Кайрат Боранбаев.
«Жуков Георгий подписал контракт с ФК «Кайрат» на три года с условием играть за Казахстан. Добро пожаловать», – заявил Боронбаев.
Напомним, что 22-летний хавбек перешел в «Урал» летом этого года из голландской «Роды». В нынешнем сезоне РФПЛ игрок провел четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.
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