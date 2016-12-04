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    Орлов: «Судейство Мешкова в игре с «Ростовом»? Арбитр должен судить по правилам»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов остался недоволен судейством Виталия Мешкова в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0). По его словам, арбитр должен был назначить пенальти во втором тайме за фол Сесара Наваса на Александре Кокорине.

    «Что касается самого острого момента матча, то он был во втором тайме, когда Навас грубо сыграл на Кокорине. Форвард был ближе к мячу, но Навас в спину врезался в него, выставив ногу. Арбитр был в 5-7 метрах. Я не знаю, почему он не отважился дать свисток. Нарушение есть нарушение. Этот момент теперь будет очень долго обсуждаться. Все-таки арбитру нужно исходить из главного постулата – судить по правилам», – заявил Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2016 12:50
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    Комментарии50
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      Рейтинг: -16

      мыцык 4 декабря 2016, 22:09

      Cучка,за всё в жизни надо платить!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      Sany-116 4 декабря 2016, 21:29

      Гена посмотри матч первого круга,посиди подумай о справедливости судейства.А теперь ответь есть справедливость?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5931

      Павелий 4 декабря 2016, 18:38

      А теперь давайте ещё раз посмотрим матч Зенит-Спартак и попросим вслух Орлова, Витселя, Луческу и т.п. ещё раз сказать свои интервью от 3-4 декабря.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 4 декабря 2016, 18:18

      Гена, молчал бы уже, а то первый круг вспоминается!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 4 декабря 2016, 17:49

      и если сравнивать зенит и спартак то по пеналям даже зенит бил 5раз а ему били 1 а спартак бил 0 и ему 3

      0
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      ...
      Рейтинг: +43

      Mak-syt > Кронштадт65 4 декабря 2016, 18:26

      я просто привёл статистику просто и есть о чём задуматься.и спрси у Zeff причём тут спартак лукоил итд

      0
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Mak-syt 4 декабря 2016, 21:47

      Это просто говорит о том, что защитники Спартака в своей штрафной фолят чаще, чем их соперники.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Mak-syt 4 декабря 2016, 17:47

      Пенальти назначено:

      «Спартак» — 3 назначено (3 реализовано)

      «Крылья Советов» — 3 (2)

      «Терек» — 3 (2)

      «Анжи» — 3 (0)

      «Арсенал» — 2 (2)

      «Ростов» — 2 (2)

      «Томь» — 2 (2)

      «Зенит» — 1 (1)

      «Краснодар» — 1 (1)

      «Локомотив» — 1 (1)

      «Рубин» — 1 (1)

      «Оренбург» — 1 (0)

      «Уфа» — 1 (0)

      «Амкар» — 0

      «Урал» — 0

      ЦСКА — 0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Mak-syt 4 декабря 2016, 17:47

      Zeff а ты то сам адекват?статистикой не интересуешься?это статистика 16тура.Пенальти пробито:

      «Локомотив» — 6 пробито (4 реализовано)

      «Зенит» — 5 (5)

      «Краснодар» — 3 (2)

      «Оренбург» — 2 (2)

      «Амкар» — 2 (1)

      «Терек» — 2 (1)

      «Анжи» — 1 (1)

      «Уфа» — 1 (1)

      «Арсенал» — 1 (0)

      «Рубин» — 1 (0)

      «Крылья Советов» — 0

      «Ростов» — 0

      «Спартак» — 0

      «Томь» — 0

      «Урал» — 0

      ЦСКА — 0 после 17 уже у Цска 1

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Mak-syt 4 декабря 2016, 17:52

      Значит ваш уровень: Урал, Томь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > Mak-syt 5 декабря 2016, 11:57

      Твоя статистика не правильная, цска с томью бил а может и еще до этого сейчас не вспомню

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 4 декабря 2016, 17:36

      Луческу после каждого тура всех судей наших обсирает привык на Украине с ШАХТЕРОМ всех судей обсирать.Сейчас смотрел стоп-кадры на сайте в контакте Навас был в пол метре от Кокоши когда он упал,а судья был в 5 метрах и все актерское мастерство его прекрасно видел,зато Луческу на старости лет стал дальнозорким все видел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 декабря 2016, 17:19

      Зенит явно засуживают, в угоду светлой идее "Спартак - Чемпион".
      А Спартак как был кучей неуравновешенных психопатов, так и остался.
      Причём это распространяется и на многочисленных поклонников, всех возрастов и званий. Такое впечатление, что все они страдают маниакально - депрессивным психозом и постоянно находятся в фазе острого обострения.

      -2
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      Рейтинг: +195

      Colonist > Zeff 4 декабря 2016, 17:30

      Особенно в Питере со Спартаком Зинаиду засудили!!!))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Зенит оле оле олa 4 декабря 2016, 17:46

      А помнишь уступили Словении выход на ЧМ-2010?
      Долго всех виноватили. А всё дело в том, что как раз в эти дни, был подписан договор о прокладке газопровода через Словению. Южный Поток, мать его!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Красно- белый свин 4 декабря 2016, 17:48

      За вас говорят ваши поступки.

      -2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 4 декабря 2016, 17:02

      ...судьи стали много ошибаться в этом сезоне...да и в прошлом-это игра...

      3
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