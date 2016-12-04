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    Таски: «Не думаю, что в игре с «Рубином» будет легко»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал журналистам о настрое команды на матч 17-го тура РФПЛ с «Рубином», который состоится 5 декабря.Также футболист рассказал о планах на отпуск.

    «Не думаю, что в игре с «Рубином» будет легко. Мы встречались с ним в начале чемпионата и сыграли в Казани вничью. Уже тогда было понятно, что эта команда с хорошим потенциалом. На тот момент казанцы только собрались вместе, у них было много новых футболистов, новый тренер. Сейчас они уже притерлись друг к другу, наладили взаимосвязи. Так что домашняя игра с «Рубином», наверняка, будет труднее. Чтобы победить, нам нужно быть максимально сконцентрированными на игре. Надеюсь, что нас в этом матче поддержит много болельщиков. Это будет наша заключительная встреча на стадионе в 2016 году. Верим, что вместе с нашими поклонниками добьемся успеха.

    Это отличительная особенность российского чемпионата — здесь зимой предоставляется много времени для отдыха. В европейских первенствах это обычно пять-десять дней, а в России пять-шесть недель. Великолепно, что можно как следует отдохнуть. После того, как завершим сезон, планирую съездить в Турцию, провести там неделю. Стамбул — город, который люблю больше всего и куда стремлюсь выбраться, как только могу. Потом поеду в Германию. Рождество, как вы понимаете, не праздную. Но в любом случае проведу время с семьей. Однако отпуск больше месяца… Это получается, что пробуду неделю в Турции, неделю в Германии, и у меня останется еще около двадцати восьми дней. Даже не знаю, чем займусь. Возможно, съезжу куда-нибудь еще.

    В первую очередь, хочу пожелать всем крепкого здоровья! И, конечно, побед «Спартака». Мы будем стремиться к тому, чтобы во втором круге играть так же успешно, как и в первом. Мечтаем весной 2017-го стать чемпионами!» — сказал футболист.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.12.2016 11:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 декабря 2016, 13:25

      Легко не будет ни в одной из оставшихся игр! Будем надеяться, что игра с Крыльями встряхнула команду, выводы сделаны правильные!!!

      1
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 4 декабря 2016, 12:49

      Главное,чтобы ветра как в Ростове не было! Будете плакать ,как Плаческу!!!

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > ROSTOV SUPER 4 декабря 2016, 13:38

      Сосед!Тебя за этот нац проект не минусят!?

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