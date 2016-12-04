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    Бухаров: «Сыграли на равных на непростом поле и при непростых погодных условиях»

    Форвард «Ростова» Александр Бухаров пообщался с журналистами после матча с «Зенитом» (0:0), который состоялся в рамках 17-го тура РФПЛ.

    «Сыграли на равных на непростом поле и при непростых погодных условиях. Не так много моментов было, поэтому результат закономерный. «Зенит» сейчас выше нас в чемпионате. Поэтому в целом они сильнее и игрой равных соперников матч не назовешь. Не так много обе команды создавали. Игра шла до гола. Поэтому обе команды должны быть довольны результатом.

    Мои прошлые выступления за «Зенит»? Для меня это был обычный матч», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2016 06:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +767

      товрос 4 декабря 2016, 10:22

      ну он хоть правду сказал,а Луческу расплакался пенальти не назначали,а эксперты в один голос были за судью:сказали 100% пенальти не было Кокоша в очередной раз дурака валял

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 4 декабря 2016, 09:18

      с нынешним Зенитом(луческого периода) не велика заслуга сыграть в ничью

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 декабря 2016, 08:22

      сам то такой момент загубил

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      Рейтинг: +2467

      Аид666 4 декабря 2016, 06:40

      если бы еще моменты не разбазаривал - молодец бы был.

      1
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