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РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Терек» и продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

4 декабря 2016, 17:57
3

В матче 17-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле обыграл «Терек» со счетом 2:0 и продлил беспроигрышную серию до пяти встреч кряду. Голами отметились Алексей Миранчук и Мануэль Фернандеш.

Таким образом, железнодорожники набрали 23 очка и поднялись на девятое место в турнирной таблице. В активе грозненцев – 28 баллов и четвертая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Терек (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Миранчук, 23; 2:0 – Фернандеш, 75.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш (Шишкин, 79), Игнатьев (Ндинга, 38), Миранчук (Галаджан, 90+2), Майкон.

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Адилсон, Пирис (Мбенгуе, 76), Роши (Грозав, 62), Балай.

Предупреждение: нет – Мохаммади, 58.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Комментарии (3)
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PNZ1985
1480864002
Эх перерыв чик то не вовремя.. паровоз на самом ходу однако!
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fri men
1480864029
все Российские Арбитры клоуны им бы в цирке выступать !!!
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Фан666
1480864974
Семин решил тряхнуть стариной или изгнание Самедова так бодрит команду
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