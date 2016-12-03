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    Корниленко: «Спартак» может стать чемпионом. Все для этого у команды есть»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко видит в «Спартаке» реального претендента на чемпионство. Самарский клуб разгромил красно-белых в 16-м туре РФПЛ со счетом 4:0.

    «По игре спартаковцы сегодня очень достойный лидер российской лиги. Способна ли эта команда весной взять золото? Вполне. «Спартак» может стать первым. Все для этого у команды сегодня есть. Да, нам они уступили, но у команды есть своя игра, виден характер.

    К тому же ЦСКА и «Зенит» заметно ослабли, это тоже на руку «Спартаку», – заявил Корниленко.

    Источник: Спортфакт

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    03.12.2016 10:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 3 декабря 2016, 16:08

      Самара городок,а следом и Казань тебе в этом помогут))

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 3 декабря 2016, 15:52

      Вперёд Спартак, пусть даже препятствия тебе только помогают!

      -1
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      Рейтинг: +75

      dedruz 3 декабря 2016, 14:27

      мда...наминусовали шлангососы.. надеюсь, в следующем году, будете ветку ФНЛ комментить.

      -3
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 3 декабря 2016, 13:25

      Крылья играли как то по-организованнее в этом матче...
      .

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 декабря 2016, 13:14

      Где он разглядел игру и характер. Чемпионство придёться отложить, на неопределённый срок.

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 декабря 2016, 12:33

      После победы милое дело похвалить проигравшего. Хотя сказал бы проще. Мол, мы горды тем, что выиграли у будующего чемпиона

      1
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      Рейтинг: +75

      dedruz 3 декабря 2016, 10:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Серёжа претендент на место в стендапе

      -4
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