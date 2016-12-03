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  • Ловчев: «Луческу не является авторитетом для игроков «Зенита»

Ловчев: «Луческу не является авторитетом для игроков «Зенита»

3 декабря 2016, 09:25
22

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пока не смог завоевать авторитет перед игроками питерской команды. По мнению ветерана, в клубе переизбыток звезд.

«Луческу был крут в «Шахтере» с бразильцами, которые смотрели ему в рот. Мне со стороны кажется, что Мирча сейчас не является авторитетом для команды. Я же видел, как от него отмахивался Кокорин. Витсель и Кришито давно смотрят на сторону и хотят вернуться в Европу. В «Зените» многовато звезд», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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vladimir-7
1480746644
Верно подметил, что игроки Зенита забили ... на Луческу и делают на поле, что сами считают нужным, а они в этом не хуже разбираются.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1480746838
Да какие они звезды в европе нах они не кому не нужны
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FCZenit1990
1480748800
Просто Луческу нужно с ними пожоще, а то я смотрю он вообще на них не орет они сели ему на плечи и делают как им нравится играют на поле, а на его мнение наплевали
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APchelov
1480750836
Тоже мне новость! Можно подумать , у нас в стране есть авторитеты? Пока есть победы - есть уважение, а чуть что, сразу толпа умных критиков
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Garrincha58
1480751995
Ловчев дурачиллло
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diadushka
1480755761
Анекдот дня: "В зените много звезд")))) Хотя бы одну назовите??? После Халка уже никого и нет
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alexfilatov
1480758912
Ловчев уж почти не для кого не авторитет, ему ж надо что то говорить, чтоб получать деньги вот он и несёт свой маразм, показалось ему типо так...
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Nerlinger
1480759196
0рлов для них авторитет!!! пусть он их тренирует
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Бриг
1480762482
Специально забрасывает провокацию. Ему платят с количества откликов. Не покупайтесь!
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alp
1480765616
а откуда он это знает? скорее всего, вытошнил свое никому не интересное мнение
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