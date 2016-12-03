Ловчев: «Луческу не является авторитетом для игроков «Зенита»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пока не смог завоевать авторитет перед игроками питерской команды. По мнению ветерана, в клубе переизбыток звезд.

«Луческу был крут в «Шахтере» с бразильцами, которые смотрели ему в рот. Мне со стороны кажется, что Мирча сейчас не является авторитетом для команды. Я же видел, как от него отмахивался Кокорин. Витсель и Кришито давно смотрят на сторону и хотят вернуться в Европу. В «Зените» многовато звезд», – заявил Ловчев.