Уткин: «Ситуацию с Самедовым разрулил вздорный старик, а мог мудрый человек»

Известный комментатор Василий Уткин дал свою оценку истории перевода полузащитника Александра Самедова в дубль «Локомотива». По мнению телеведущего, наставник железнодорожников Юрий Семин искусственно создает скандал в команде.

«Выглядит эта история некрасиво. Зачем так демонстративно поступать с футболистом? Это выглядит так, что вчера Семин выиграл со счетом 6:1, а на следующий день он может Самедова выгнать. Создается скандал, типа вот я имею право так поступать. А как делают воспитанные люди?

«Локомотив» переживает серьезные проблемы. Известно, что этот скандал игрока с тренером довольно застаревший. Лучше было бы, если просто Семин выступил миротворцем и решил сесть и поговорить с Самедовым после последнего матча в этом году. Думаю, уже нет никакого будущего дуэта Семин-Самедов, а его и не было. Эту ситуацию разрулил вздорный старик, а мог мудрый человек», – заявил Уткин.