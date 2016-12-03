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  • Уткин: «Ситуацию с Самедовым разрулил вздорный старик, а мог мудрый человек»

Уткин: «Ситуацию с Самедовым разрулил вздорный старик, а мог мудрый человек»

3 декабря 2016, 06:17
17

Известный комментатор Василий Уткин дал свою оценку истории перевода полузащитника Александра Самедова в дубль «Локомотива». По мнению телеведущего, наставник железнодорожников Юрий Семин искусственно создает скандал в команде.

«Выглядит эта история некрасиво. Зачем так демонстративно поступать с футболистом? Это выглядит так, что вчера Семин выиграл со счетом 6:1, а на следующий день он может Самедова выгнать. Создается скандал, типа вот я имею право так поступать. А как делают воспитанные люди?

«Локомотив» переживает серьезные проблемы. Известно, что этот скандал игрока с тренером довольно застаревший. Лучше было бы, если просто Семин выступил миротворцем и решил сесть и поговорить с Самедовым после последнего матча в этом году. Думаю, уже нет никакого будущего дуэта Семин-Самедов, а его и не было. Эту ситуацию разрулил вздорный старик, а мог мудрый человек», – заявил Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (17)
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TRELL
1480735961
Ничего,Палыч даст ещё просраться зажравшимся игрокам типа Самедова! Дисциплина-ориентир для команды. Вновь смажет механизмы и вернет Локомотив на рельсы,нужно дать время...
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бочаров
1480736666
Вася в своём репертуаре,не написать значить не обосрать.
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RedGreenHooligan
1480740085
Это выглядит так, что вчера Семин выиграл со счетом 6:1, а на следующий день он может Самедова выгнать. Конфликт произошел уже после открытой тренировки команды, на которой присутствовали журналисты. На следующий день футболист оказался в заявке на матч с «Томью» (6:1) в запасе возникает вопрос... Вася что, тупой что ли?
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bumer_moscow
1480746734
Первый раз в жизни согласен с уткой.
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neofizer
1480747131
глупый переход...
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Gullit 76
1480750885
Повеселил,надо гнать Канделаки и ставить Васю - веселее будет.
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franck_ribery
1480751564
Не нужен он в Спартаке, от своих бы дармоедоев избавиться!
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artem 81
1480753403
Увидите, пару тройку нормальных игр и опять Локо застоппорится, надо и тренера другого и состав подчистить, а с Самедовым так зря он, парень "голова". С Томью результат 6-1 вообще не показатель, Томь пропустила больше всех, находится в зоне вылета, Локо играл в большинстве, еще и судья напорол косяков не в пользу Томи. Саша будет играть в любом клубе, главное мотивация, удачи!!!
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Joko21
1480756309
Если Самедов действительно решил уйти в Спартак, то выпускать его в основе нет смысла, т.к. считаю, что он не мотивирован. Вполне логичный поступок. На этой почве и произошел конфликт
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edw7777
1480766186
Ну с воспитанностью Семин никогда не дружил. Чему удивляться?!
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