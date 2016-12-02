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    Корниленко: «Каррера не жаловался на судейство. Респект ему»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:0).

    – Если честно, то мы хотели выиграть этот матч. Были хорошо готовы к конкретной игре. Итоговый счет немножечко, конечно, удивил, но «Спартак» мы хорошо изучили. Знали, чего ждать от них.

    – После матча спартаковцы жаловались на судейство.

    – Каррера не жаловался, это главный тренер и важная фигура, правда? Игроки не жаловались. Я ни одного слова от них не услышал на эту тему. Нигде нет – интернет молчит по этому поводу. Карерре, кстати, от нашей команды и меня лично респект за слова про пенальти в ворота его команды, – сказал Корниленко.

    Источник: Спортфакт

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    02.12.2016 23:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 декабря 2016, 16:35

      Была бы игра мяч в мяч- жаловались бы. А так морально не готовы выдержать гонку за чемпионство.

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      Рейтинг: +6723

      maior-60 3 декабря 2016, 09:38

      А чего жаловаться то? Сделать правильные выводы и идти дальше.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 декабря 2016, 07:52

      Мужик-что еще сказать то.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 декабря 2016, 06:38

      Пример для остальных

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 3 декабря 2016, 03:02

      Судья хорошо отсудил, пенальти было, повода для жалоб нет.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 3 декабря 2016, 01:46

      Каррера - это личность. У нас было много тренеров легионеров, но не сказал бы что большинство из них - личности. Если Спартак возьмет золото, в чем я почти уверен (я уже тут достаточно написал про поражение от КС, чтобы все поняли, что это вовсе не начало конца для Спартака), то это будет на 70% заслуга К.

      9
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      Рейтинг: +191

      bafor > Ardenn 3 декабря 2016, 02:58

      Не говорили про золото. Пошел вон, очередной говнарь.

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      Рейтинг: +8172

      nik55 > Ardenn 3 декабря 2016, 09:45

      ты сам недавно из дерьма выбрался

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 декабря 2016, 00:11

      На что жаловатся?

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > VeniaminS 3 декабря 2016, 01:21

      на 1 и 2 гол можно.сомнительный пеналь и переигранное время 1 тайма когда забивали гол

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      Рейтинг: +62

      omnikolaev > спартак спартаков1 3 декабря 2016, 01:29

      20 секунд переиграли, в это же самое добавлено время была пауза в эти самые 20 секунд, ну спартачи... повезло вам что тренер итальянец, а не то и до 5 места после первого круга не дотянули бы

      -1
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