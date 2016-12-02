Раньери: «Нас не устраивает, что мы в двух очках от зоны вылета»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне.

«Поверьте, я полностью забыл, что произошло в прошлом сезоне. Сейчас идет новый, мы должны реагировать на неудачи и возвращаться. Знаем, что в субботу будет очень, очень тяжелый матч.

Два очка от зоны вылета – это не то, что может нас устраивать, учитывая, что мы делаем. Мы должны быть сильны, играть вместе, бороться вместе.

«Лисы» бесстрашны. Когда в прошлом сезоне мне говорили про верхнюю часть таблицы, я оглядывался назад. Мы продолжим смотреть назад, но мы должны улучить игру и добиться большего, чем имеем сейчас», – сказал Раньери.

После 13 туров АПЛ действующий чемпион «Лестер» имеет 13 очков и находится на 14 строчке.