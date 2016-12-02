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    Натхо: «Постараемся чаще побеждать в родном доме на радость переполненным секторам»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями накануне матча 17-го тура РФПЛ против «Урала».

    «Спасибо «Арене-Химки», но «Арена ЦСКА» – это просто великолепнейший стадион с колоссальной энергетикой, ты без преувеличения чувствуешь дыхание людей, настолько близко к трибунам проходит игра.

    Сейчас болельщики важны для нас как никогда. У нас осталось больше домашних матчей, чем у конкурентов, и каждый такой поединок дает нам огромное преимущество. Будем стараться как можно чаще побеждать в родном доме на радость переполненным секторам», – сказал Натхо.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.12.2016 20:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 декабря 2016, 12:19

      Этот не кокаином балуется, этот просто обкурился. Переполненные сектора уже видит. )))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 2 декабря 2016, 20:31

      Удачи!

      -1
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