Грасия: «Не стоит оценивать «Спартак» по матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями накануне матча 17-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, в предыдущем туре москвичи уступили «Крыльям Советов» со сетом 0:4.

«Безусловно, если команда пропускает в одном матче четыре гола, при этом за весь сезон до него пропустив всего восемь, то это серьезный удар для команды. Тем не менее не стоит оценивать игру «Спартака» именно по этому матчу. «Спартак» – это лидер турнира сейчас, и мы понимаем, что нам предстоит играть против очень серьезного соперника», – сказал Грасия.

Также специалист поделился мнением об изменениях в игре «Спартака» по сравнению с началом чемпионата.

«Я считаю, что «Спартак» – очень сильная команда. Изменения претерпевают обе команды. У «Спартака» была смена тренера. С предыдущим тренером они провели всего один тур. В любом случае в любых командах так или иначе происходят какие-то изменения.

Если говорить об игровой модели, то в начале сезона «Спартак» чаще играл с пятью защитниками, сейчас они играют по такой системе реже, сейчас они чаще прибегают к системе с четырьмя защитниками. В обеих командах есть травмы, у «Спартака» травмирован Зе Луиш, есть травмированные и у нас».

Матч «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря. Начало – в 19:30 по московскому времени.