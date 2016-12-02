Геркус заявил, что перевод Самедова в дубль – решение главного тренера

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с переводом полузащитника команды Александра Самедова в молодежный состав. Напомним, ранее сообщалось о конфликте между футболистом и главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

«Самедов переведен в дубль по решению главного тренера, но пока контракт действующий, об уходе из клуба говорить не стоит. Тренерский штаб и главный тренер решают, где он будет играть», – сказал Геркус.

«Локомотив» после 16-ти туров занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.