Гендиректор «Томи»: «Если кто-то захочет уйти из-за долгов – держать не будем»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал тяжелое финансовое положение клуба. Напомним, у томичей существуют большие долги перед футболистами и персоналом клуба.

«Сейчас тяжело сказать, что будет. Если будет финансирование, рассчитаются с долгами. Я думаю, что бойцы проверенные наши останутся, а те, кто изъявит желание уйти – держать не будем. Информации от руководства томской области нет. Ребята писали письмо, надеясь на встречу с президентом футбольной команды, но в виду загруженности он не смог», – сказал Киселев.

После 16-ти туров «Томь» находится на 15 месте в турнирной таблице РФПЛ.