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    Игнатьев: «Семин хочет видеть меня и в защите, и в атаке»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев признался, что готов играть на любой позиции на поле, если это будет приносить пользу команде.

    «Когда я переходил в «Локомотив», ожидал от себя совсем другой игры. Год выдался непростым. К сожалению, перед перерывом осталась только одна игра. Но я буду стараться и в оставшихся играх этого сезона показывать тот футбол, который от меня ждут и тренеры, и болельщики.

    Судя по сегодняшней игре, удобнее было играть на правом фланге. Но Юрий Павлович хочет видеть меня и в защите, и в качестве атакующего полузащитника. Я могу сыграть на любом фланге. Куда поставят – там я и должен выкладываться, приносить пользу команде», – сказал Игнатьев.

    В текущем сезоне Игнатьев провел в составе «Локомотива» в Премьер-лиге пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.12.2016 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 декабря 2016, 11:26

      давай трудись,Палыч не даст расслабиться)

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