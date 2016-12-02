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    Ширко: «Лидеры нужны, когда плохо»

    Экс-форвард «Спартака» Александр Ширко считает, что в матче столичного клуба против «Крыльев Советов» им не хватило настоящих лидеров.

    «Пропустили первыми, в самом начале встречи. Видимо, не смогли перестроиться. Может быть, не хватило характера, чтобы забыть этот момент с ошибкой судьи и переломить ситуацию. Возможно, продолжали думать о том пенальти, эмоции все остались в начале игры.

    Плюс, конечно, лидеры… Не увидел, что кто-то готов повести за собой. Лидеры нужны, когда плохо, когда надо переламывать ситуацию. А когда все хорошо – тогда вроде бы все молодцы», – сказал Ширко.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +881

      sined1951 2 декабря 2016, 21:22

      Да откуда он взял, что судья ошибся. Я ошибки не увидел. Зато как коряво сыграл защитник при отборе мяча увидел. Учить надо своих защитников грамотно отбирать мяч и не проигрывать позиционно. А то взяли в привычку все сваливать на судей.

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      Рейтинг: +114

      Wertalet 2 декабря 2016, 09:05

      не могу понять чего все так всполошились ? Да Спартак проиграл ! Да крупно проиграл аутсайдеру, но не смотря на это Спартак занимает первую строчку в турнирной таблице и так будет еще как минимум 3 месяца.... Не ошибается тот кто ничего не делает, а команда первый круг прошла очень сильно... Будем надеяться что в игре с рубином они выдут на поле играть в футбол, а не переживать о былых невзгодах.

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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 2 декабря 2016, 08:42

      Почему молчит Широков!?

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