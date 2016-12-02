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    Дьяков: «Разгром 1:6 – это позор? Еще мягко сказано»

    Защитник «Томи» Виталий Дьяков назвал позорным разгромное поражение своей команды в матче со столичным «Локомотивом».

    «Не знаю, что сегодня произошло. Первый тайм играли нормально: были контратаки, моменты. В начале второй половины удалось забить. Я вообще был уверен, что мы как минимум не проиграем. Тем более с таким счетом. Позор? Это еще мягко сказано.

    Удаление Касьяна? Эмоции зашкаливали... Не знаю, как объяснить. Судье виднее. У них там свои разборки будут насчет правильности второй желтой карточки. Сейчас комментировать не хочу. В повторе эпизод не видел.

    Думаю, Солосин сегодня не виноват. Вся команда сыграла безвольно. После счета 3:1 нас разрывали, как котят», – сказал Дьяков.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Локомотив» закончился со счетом 1:6.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 06:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 декабря 2016, 10:22

      Этак игроков Томи в другие клубы не возьмут.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 декабря 2016, 09:36

      Фернандеш мастер.Его игра и Чорлуки радует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 декабря 2016, 09:21

      Сливается Томь. Сколько помню их в РФПЛ, всё время финансовые проблемы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 2 декабря 2016, 08:39

      Виталя!В Ростов не хочешь?

      1
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > АЛЕКС 58 2 декабря 2016, 10:23

      Да нет ,какой Ростов? Виталик из Ростова когда уходил ,громко заявил ,я иду в топь клуб Динамо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Evgenii1 2 декабря 2016, 10:37

      Я помню! И как в Ростове играл,помню! Бабок больше предложили! Пусть не ноет!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 декабря 2016, 08:20

      это класс нашего футбола (если люди не получают зарплату по пол-года, какая игра)...

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > bolela_16 2 декабря 2016, 08:42

      не факт. см ростов. Не все деньги решают

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > den161 2 декабря 2016, 09:26

      Ростов в ЛЧ должен был неплохо заработать.
      Что так всё и продолжается?

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 2 декабря 2016, 07:54

      Опозорились на весь белый свет.

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