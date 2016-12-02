Бубнов: «Игра «Спартака» с «Крыльями Советов» – это провал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал провалом игру «Спартака» в матче 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:4). По его словам, не стоит считать пенальти, назначенный в ворота красно-белых в начале встречи, решающим эпизодом в игре.

«Игра «Спартака» в Самаре – это провал. Прежде всего, в обороне. Поражение не стоит связывать с пенальти, которое назначили в ворота «Спартака». Был он или нет – не важно, проиграли не из-за него. Он случился в начале матча, времени отыграться было предостаточно.

В этом сезоне спартаковцы провели немало «сухих» матчей, но все это случалось во многом благодаря надежной игре Артема Реброва. Но бесконечно выручать нельзя, когда-то это должно было закончиться. Оборона в этот раз подвела прилично. Побежали отыгрывать пропущенный гол и пропустили контратаку, не успели вернуться», – сказал Бубнов.