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    Бубнов: «Игра «Спартака» с «Крыльями Советов» – это провал»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал провалом игру «Спартака» в матче 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:4). По его словам, не стоит считать пенальти, назначенный в ворота красно-белых в начале встречи, решающим эпизодом в игре.

    «Игра «Спартака» в Самаре – это провал. Прежде всего, в обороне. Поражение не стоит связывать с пенальти, которое назначили в ворота «Спартака». Был он или нет – не важно, проиграли не из-за него. Он случился в начале матча, времени отыграться было предостаточно.

    В этом сезоне спартаковцы провели немало «сухих» матчей, но все это случалось во многом благодаря надежной игре Артема Реброва. Но бесконечно выручать нельзя, когда-то это должно было закончиться. Оборона в этот раз подвела прилично. Побежали отыгрывать пропущенный гол и пропустили контратаку, не успели вернуться», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.12.2016 00:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      Totti11 2 декабря 2016, 08:48

      если в центр полузащиты кого-нибудь типа Гарсии или Денисова или Гацкана не купят, то только в Лигу Европы попадут, а там опять гранд типа АЕКа или Сент-Патрикса и новый тренер......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 декабря 2016, 05:10

      Хоть бы кто сказал с экспертов,что игра КС была гениальна в этом матче

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 декабря 2016, 04:13

      Это ещё не провал. Это всего лишь недооценка соперника на родном снежном поле. Провал в свинарнике будет весной, когда зажиревшую откормленную свиноту поведут на убой, либо на продажу... если кто-то хрюкающий живой ещё останется. Ха! С ув.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Par Mezan 2 декабря 2016, 09:57

      Согласен, но снега не было. Поле как и было обещано в хорошем
      состоянии.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 декабря 2016, 01:23

      А где же "Комбарян - дуооойкккааа!"

      -2
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