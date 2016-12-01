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  • Игроки «Трабзонспора» выйдут на матч Кубка Турции в футболках с эмблемой «Шапекоэнсе»

Игроки «Трабзонспора» выйдут на матч Кубка Турции в футболках с эмблемой «Шапекоэнсе»

1 декабря 2016, 20:26
1

Футболисты «Трабзонспора» выйдут на матч Кубка Турции против «Гюмюшханеспора» в экипировке с изображением клуба «Шапекоэнсе», чтобы почтить память игроков бразильской команды, которые погибли в авиакатастрофе в Колумбии. Кроме того, перед началом встречи, которая пройдет сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени, будет устроена минута молчания.

Напомним, крушение самолета произошло 29 ноября. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Еще шестерым удалось спастись.

Источник: ФК «Трабзонспор»
Турция. Суперлига Шапекоэнсе Трабзонспор
Комментарии (1)
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GeorgeXIII
1480626979
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