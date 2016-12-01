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    Макаров: «Карпин перекрыл Джанаеву все дороги в «Спартаке», а теперь Сослан играет в Лиге чемпионов»

    Вратарь «Фиорентины» Артем Макаров, выступающий на правах аренды за «Таранту», поделился воспоминаниями от пребывания в молодежном составе «Спартака». Голкипер высказал свое мнение, почему в составе красно-белых не смог заиграть Сослан Джанаев.

    – Я слышал, в «Спартаке» ты хорошо общался с Джанаевым.

    – Я жил с ним в одном номере в Тарасовке. Мы тренировались вместе в «Спартаке-2». От Джанаева получил много ценных советов.

    – Например?

    – Он всегда говорил, что не стоит опускать руки, нужно много тренироваться, добиваться задуманного. Сослан – отличный, доброжелательный парень и большой молодец!

    У Джанаева была непростая ситуация: Валерий Карпин не пускал его в основной состав, хотя Сослан был готов играть даже за «Спартак-2». Но Карпин перекрыл ему все дороги. Потом он получил предложение из «Ростова». И сейчас играет в Лиге чемпионов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    01.12.2016 12:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 декабря 2016, 02:24

      Вот, вот. А теперь Карпин даёт советы космического масштаба.
      А про его работу в Армавире, ещё долго будут помнить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 1 декабря 2016, 21:00

      он песняка давил а не в футбол играл !

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 декабря 2016, 15:36

      Это что за имбицил такой??? Когда Джанаев был в Спартаке, Спартака-2 не существовала еще! После тех бабочек, которые Джанаев пропустил от конюшни, другие тренеры его бы даже на базу не пускали!

      6
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      Рейтинг: +765

      alex1004 1 декабря 2016, 15:01

      Все таки как как можно все перекривить... Карпин свято верил в талант Сослана... Тот ответил ему двумя ляпами, которые стоили Спартаку чемпионства. И что прикажите Карпину делать? Продолжать ставить его в основу? Его отдали в аренду (не продали!) на пять лет. Это значило одно, Карпин по прежнему верил в талант Сослана, но дал ему возможность восстановиться и окрепнуть после тех ляпов.

      4
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      Рейтинг: +11487

      alp 1 декабря 2016, 14:36

      во во. а волера гоняет лысого на матчтэвэ ))

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 1 декабря 2016, 14:15

      какой то там макаров
      щенок одним словом

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 1 декабря 2016, 14:14

      Карпин у нас сейчас звезда у Канделаки, а Джанаев МОЛОДЕЦ!

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 декабря 2016, 13:22

      В то время Джанаев сам себе всё перекрыл! Но потом собрался и Бердыев с помощником сделали из него неплохого вратаря!

      2
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      Рейтинг: +25044

      bset 1 декабря 2016, 13:11

      Я до сих пор помню, как от Джанаева все залетало в матчах с ЦСКА. Неудивительно, что его убрали. Но Джанаев молодец - собрался и теперь один из лучших вратарей России

      2
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      Рейтинг: +19

      hasek74 1 декабря 2016, 13:04

      Кто такой Макаров...почему такое внимание...

      0
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