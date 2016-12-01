Макаров: «Карпин перекрыл Джанаеву все дороги в «Спартаке», а теперь Сослан играет в Лиге чемпионов»

Вот, вот. А теперь Карпин даёт советы космического масштаба.
А про его работу в Армавире, ещё долго будут помнить.
Вратарь «Фиорентины» Артем Макаров, выступающий на правах аренды за «Таранту», поделился воспоминаниями от пребывания в молодежном составе «Спартака». Голкипер высказал свое мнение, почему в составе красно-белых не смог заиграть Сослан Джанаев.
– Я слышал, в «Спартаке» ты хорошо общался с Джанаевым.
– Я жил с ним в одном номере в Тарасовке. Мы тренировались вместе в «Спартаке-2». От Джанаева получил много ценных советов.
– Например?
– Он всегда говорил, что не стоит опускать руки, нужно много тренироваться, добиваться задуманного. Сослан – отличный, доброжелательный парень и большой молодец!
У Джанаева была непростая ситуация: Валерий Карпин не пускал его в основной состав, хотя Сослан был готов играть даже за «Спартак-2». Но Карпин перекрыл ему все дороги. Потом он получил предложение из «Ростова». И сейчас играет в Лиге чемпионов.