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Грасия: «Наши результаты улучшились»

30 ноября 2016, 23:30
2

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0).

«Получилась очень сложная игра, очень сложный соперник. «Арсенал» против многих команд показывает очень хорошую игру. У них всегда есть голевые моменты. В играх с другими командами их было даже больше, но сегодня они тоже создали моменты у наших ворот. Игра получилась закрытая, равная, и гол Жонатаса позволил добыть в этой игре три очка. На данном этапе самое главное, что мы победили и добыли три очка. Готовимся к следующему матчу, хотим закончить цикл перед перерывом на мажорной ноте и в следующей игре будем стремиться одержать победу. Сложно играть в таких условиях, игрокам сложнее показать свои лучшие качества. Но нужно подстраиваться. Благодаря тем очкам, которые мы сегодня добыли, этот холод ощущается не так остро.

Связана ли такая паника в концовке с тем, что Оздоев не вошел в игру? Неправильно связывать это с выходом Магомеда. Наоборот, то игровое время, которое он получил, он провел хорошо и полностью выполнил установку. Паника связана с тем, что мы забили, и появился страх потерять преимущество. Следует отдать должное сопернику, он создавал угрозы, было два момента в концовке, но Рыжиков был на высоте. Повторюсь, что играли против непростой команды, им очень нужны очки. Но мы одержали победу, и Магомед все делал правильно.

Действительно, наши результаты улучшились, и в последних матчах наша оборона сыграла на ноль. Это радует. Были ничьи с сильными командам. «Рубин» на правильном пути, но сегодняшний матч не является показательным в этом смысле. Есть моменты, в которых нам очень сильно нужно прибавлять. Мы можем играть лучше. Но есть параметры, которыми мы удовлетворены», – сказал Грасия.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Арсенал Грасия Хави
Комментарии (2)
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svoyy
1480539228
Хави не сдаётся, профи. Понятно почему его позвали, умеет строить команду, не сразу конечно, но виден прогресс, не опустили руки поначалу.
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FaTeK1945ru
1480575724
...рад победе,рад за нас--болельщиков Рубина и ждём достойной игры с "народной" командой в Москве.
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