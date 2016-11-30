Грасия: «Наши результаты улучшились»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0).

«Получилась очень сложная игра, очень сложный соперник. «Арсенал» против многих команд показывает очень хорошую игру. У них всегда есть голевые моменты. В играх с другими командами их было даже больше, но сегодня они тоже создали моменты у наших ворот. Игра получилась закрытая, равная, и гол Жонатаса позволил добыть в этой игре три очка. На данном этапе самое главное, что мы победили и добыли три очка. Готовимся к следующему матчу, хотим закончить цикл перед перерывом на мажорной ноте и в следующей игре будем стремиться одержать победу. Сложно играть в таких условиях, игрокам сложнее показать свои лучшие качества. Но нужно подстраиваться. Благодаря тем очкам, которые мы сегодня добыли, этот холод ощущается не так остро.

Связана ли такая паника в концовке с тем, что Оздоев не вошел в игру? Неправильно связывать это с выходом Магомеда. Наоборот, то игровое время, которое он получил, он провел хорошо и полностью выполнил установку. Паника связана с тем, что мы забили, и появился страх потерять преимущество. Следует отдать должное сопернику, он создавал угрозы, было два момента в концовке, но Рыжиков был на высоте. Повторюсь, что играли против непростой команды, им очень нужны очки. Но мы одержали победу, и Магомед все делал правильно.

Действительно, наши результаты улучшились, и в последних матчах наша оборона сыграла на ноль. Это радует. Были ничьи с сильными командам. «Рубин» на правильном пути, но сегодняшний матч не является показательным в этом смысле. Есть моменты, в которых нам очень сильно нужно прибавлять. Мы можем играть лучше. Но есть параметры, которыми мы удовлетворены», – сказал Грасия.