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    Ефремов: «Амкар» следующий. Там выиграем»

    Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

    – Как оцениваешь свои действия?

    – Оставляют желать лучшего.

    – Удаление сильно сказалось?

    – Если честно, особо и не заметили. Всю игру мы хорошо оборонялись.

    – Команда играла неплохо, но снова не реализовала моменты.

    – За это очки не дают. Осталась последняя игра с «Амкаром». Там и будем выигрывать.

    – Как оцените первую часть сезона для своей команды?

    – Могли выступить лучше, набрать больше очков.

    – Почему команда ни разу не побелила на выезде?

    – Много всяких факторов. Надо работать, стараться. «Амкар» следующий. Там выиграем.

    – Подсказывал партнерам, как против ЦСКА действовать?

    – У нас есть для этого тренерский штаб, – передает слова Ефремова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 30 ноября 2016, 23:00

      Евдокимов Роберт - тренер, Ефремов Дмитрий - полузащитник, неувязочка в тексте, поправьте

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