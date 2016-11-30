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    Лодыгин и Дзюба сыграют с первых минут встречи против «Уфы»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на матч 16-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Зенит»: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Анюков, Маурисио, Витсель, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин.

    Запасные: М. Кержаков, Обухов, Йованович, Гасилин, Чернов, Новосельцев, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич, Кришито, Юсупов.

    «Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ваньек, Засеев, Безденежных, Сысуев, Кротов.

    Запасные: Шелия, Никитин, Марсиньо, Диего Карлос, Фатай, Зубарев, Сафрониди, Батюнин, Обляков.

    Отметим, что «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 18:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +837

      eleng 30 ноября 2016, 20:14

      Кто же победит, слон или кит. Ставлю на Лодыгина, посолиднее он, хотя Дзюба тоже ничего, ну прям не знаю!!!!!

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      Рейтинг: +78

      Federalll 30 ноября 2016, 19:40

      Дзюба в перчатках и на воротах? )))

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